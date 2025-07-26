出門投票 西半部把握降雨空檔

今天是大罷免首波投票日，根據中央氣象署預報，西半部是局部短暫陣雨或雷雨的天氣。圖為新竹雙罷總部掃街籲反共護台出門投票光復新竹。（記者洪美秀攝）

2025/07/26 05:30

東半部上午天氣較穩定 中南部有局部大雨

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天是大罷免首波投票日，根據中央氣象署預報，西半部是局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東半部則有午後雷陣雨，民眾若要出門投票，西半部縣市可把握間歇的降雨空檔，東半部則上午天氣較穩定。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今天仍受到熱帶性低氣壓影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，且中南部地區有局部大雨發生的機率，這樣的天氣型態會持續到下週一，之後轉為吹西南風的天氣。

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輕度颱風范斯高在昨天上午減弱為熱帶性低氣壓，目前位在菲律賓附近的輕度颱風竹節草也預計在今天上午減弱為熱帶性低氣壓。黃恩鴻表示，這兩個颱風都不會對台灣帶來太大影響，至於太平洋上的科羅莎颱風則一路往日本南方前進，對台灣沒有影響。

下週中南部降雨區域廣且持續

「下週二到下週六的天氣都很類似，吹西南風、中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。」黃恩鴻指出，要注意的是中南部的降雨區域較廣且持續，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；全台整體氣溫約卅一度到卅三度。

年度大潮 沿海留意海水倒灌

氣象署提醒，今明兩天逢年度大潮，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海漲潮期間水位偏高，民眾必須留意可能發生海水倒灌情形。

新竹縣竹北市公所不等颱風來襲，超前部署三台抽水機，昨天順利防堵住鳳山溪一號出海口的溢流危害。（記者黃美珠攝）

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