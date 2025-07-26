青少年打父母 5年增幅逾8成

衛福部昨日公布最新統計，2020至2024年，未成年人對直系尊親屬施暴的通報案件從2358件攀升至4253件，增幅超過八成。（記者邱芷柔攝）

2025/07/26 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕孩子也可能是施暴者！衛福部昨天公布最新統計，二○二○年至二○二四年，未成年人對直系尊親屬施暴的通報案件（Adolescent to Parent Violence, APV）從二三五八件攀升至四二五三件，增幅超過八成。保護司司長張秀鴛提醒，越早辨識、連結醫療社政等單位協助，越能中止家庭惡性循環，避免悲劇一再重演。

統計發現，未成年施暴者中近七成具特殊身心狀況，包括注意力不足過動症（ADHD）、泛自閉症障礙、情緒與行為障礙等，尤其國小階段最為明顯，比例高達八成。

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孩子的暴力 常是「化了妝的求救」

台大社工系名譽教授劉淑瓊指出，APV多源自創傷經驗與情緒困難，研究一九四件個案中，五十二．六％為母子關係，七十六．八％受害者為女性，單親媽媽占比超過三成。她強調，孩子的暴力常是「化了妝的求救」，社會應用理解取代責備。

三總北投分院醫師鄒輝穎表示，臨床上APV個案以ADHD比例最高、占廿二．七％，其次為泛自閉症障礙、自殺意念等問題，許多家庭本身也有長期心理壓力或精神健康困擾，需仰賴跨專業資源介入。

高雄市家防中心社工督導吳汶芳說，現場最常遇到的是父母否認問題、羞於求助，社會應正視這些孩子背後的特殊需求與家庭壓力，建立友善、可求援的支持網絡。

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