國內航線想漲票價 交部：依程序送審

立榮航空簽署19架ATR新飛機採購合約。交通部長陳世凱（右一）見證。 （記者吳亮儀攝）

2025/07/26 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕立榮航空昨天與法國ATR公司簽署十九架ATR 72-600全新客機的採購合約，預計後年開始交機，未來每班機可增加三％座位數。立榮董事長林志忠表示，未來會不定期推出促銷活動回饋旅客，且立榮國內線班次會增加、時刻表優化。

國內航線票價已經多年未漲。林志忠指出，這幾年各項營運成本漲得非常多。新飛機路續交機後，能回應鄉親有高密度班機的期望，未來若遇到天候不良或各縣市有大型活動時，也可提高機隊靈活調度。

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國內線航空票價與國際線票價的純市場機制不同，交通部會核定國內航線的「運價」上下限，無法像國際線票價浮動比較大。

交通部次長林國顯表示，交通部也希望航空公司能健全地永續經營，如果想調漲票價，業者可以提出近年來的數十項成本物價指數漲幅，依程序送審，經過交通部費率審議委員會討論，才能確定是否能調漲票價。

ATR 72-600客機是目前全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，座位數改採七十二座配置，可維持寬敞舒適的乘坐空間、也能增加載客數。

立榮航空今天與ATR簽署新機採購合約，19架ATR72-600新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。（立榮航空提供）

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