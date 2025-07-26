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    首頁　>　生活

    台師大解聘周台英 4年不得任教師

    周台英。（資料照）

    周台英。（資料照）

    2025/07/26 05:30

    確有對學生貶抑、排擠、欺凌等行為 400萬退休金泡湯

    〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案，台灣師範大學校級教師評審委員會昨日做出最終決議，認定女足隊教練周台英利用自己身為資深教練所具之權勢地位，嚴重霸凌學生，予以解聘且四年不得任教師。經估算，周台英如順利退休，約可領四百萬元退休金，因被解聘確定，退休金泡湯。教育部說明，收到台師大核備案會儘速處理。

    吹哨者簡奇陞等學生在人本教育基金會、立委范雲和陳培瑜協助下，揭開抽血換學分事件，台師大霸凌委員會原建議解聘且二年不得任教師，但遭系、院及校教評會不採，引發社會憤怒，因受害學生恐達四十人以上，教育部成立專案小組與國科會、體育署、衛福部展開調查，檢調也分案偵辦。

    台師大系級及院級教評會皆決議解聘且四年不得任教師，校級教評會有廿八名委員，昨日廿人出席。

    台師大說明，考量受害學生人數、對學生身心與受教權影響程度，及霸凌持續時間、次數與頻率及應受責任程度等，認定周台英確有貶抑、排擠、欺凌等持續性行為，致使部分學生長期處於壓迫、不友善環境，進而造成精神、生理或財產等多重損害，構成校園嚴重霸凌事件。

    另抽血檢測部分，知情同意書為事後要學生補簽，周台英也坦承有非醫療專業人員執行抽血，計畫主持人陳忠慶及共同主持人之連帶責任，宜由學術倫理調查小組處理。

    人本：解聘非終點 續追校方責任

    人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，周台英解聘不是終點，教育部專案小組要續追陳忠慶及台師大校方責任。

    吹哨者簡奇陞之前已表明不再受訪，台師大學生會則表示，持續協助學生並督促校方建立保護、危機事件處理機制。

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