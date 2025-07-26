國光擬停駛14條虧錢路線 公路局：先整併

客運業界盛傳，國光客運打算停駛十四條虧損路線，重整整體路線規劃。（資料照）

2025/07/26 05:30

〔記者吳亮儀、楊心慧／台北報導〕國光客運陷入財務困難，客運業界盛傳，國光客運打算停駛十四條虧損路線，重整整體路線規劃。國光客運總經理任季男回應，這部分還在談，不便對外說明；交通部公路局表示，除密切掌握業者財務狀況外，會優先針對高雄墾丁六條路線強制進行階段性路線整併。

公路局說明，對於國光客運財務狀況，公路局已積極了解掌握，台北區監理所已設立各項預控檢核點方式，隨時了解國光客運薪資發放及車輛正常行駛進度。

請繼續往下閱讀...

對國光客運相關補助 皆以最快速度發放

對於國光客運的相關補助款都依程序以最快速度發放，同時訂定疫後融資信用貸款作業要點，提供業者財務改善，對國光客運所提路線及場站開源節流措施進行檢討協助，共同維持國光客運路線正常經營。

針對國光客運公司擬停駛十四條虧損路線，公路局將優先針對高雄和墾丁等六條路線強制進行階段性部分路線整併，其餘八條中長途南部路線，公路局將與國光客運討論路線及處理方式，以維持相關路線不影響原有運輸服務為前提。

整併載客率少路線 國光：拚同業與政府三贏

國光客運總經理任季男表示，是否要停駛十四條虧損路線，尚未達成共識，但部分路線真的載客率不佳，單趟僅個位數乘客。目前已經接觸一些客運同業協助，希望讓國光虧損減少、整併載客率少的路線、政府也可以少一點補助，共創三贏。

他補充，希望部分縣市政府能採取像交通部公路局一樣的預撥款制度，讓業者的壓力比較低，就能向銀行借比較少的額度。至於員工擔心未來國光恐倒閉，任季男認為應是多慮，目前就是與相關單位研議，盼將虧損比較多的路線盡快做處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法