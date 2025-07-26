致我那小小多山的國家 卡片吸睛

高雄市內惟藝術中心展場中一處以織布設計的祈願牆，有張卡片寫著「天佑台灣」四個字，並畫上帶有中央山脈的台灣圖樣，中間寫「致我那小小多山的國家」，正逢全台大罷免這張卡片出現時機與位置更顯特別。（圖文：記者王榮祥）

2025/07/26 05:30

高雄市內惟藝術中心展場中一處以織布設計的祈願牆，有張卡片寫著「天佑台灣」四個字，並畫上帶有中央山脈的台灣圖樣，中間寫「致我那小小多山的國家」，正逢全台大罷免這張卡片出現時機與位置更顯特別。（圖文：記者王榮祥）

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