致我那小小多山的國家 卡片吸睛
高雄市內惟藝術中心展場中一處以織布設計的祈願牆，有張卡片寫著「天佑台灣」四個字，並畫上帶有中央山脈的台灣圖樣，中間寫「致我那小小多山的國家」，正逢全台大罷免這張卡片出現時機與位置更顯特別。（圖文：記者王榮祥）
高雄市內惟藝術中心展場中一處以織布設計的祈願牆，有張卡片寫著「天佑台灣」四個字，並畫上帶有中央山脈的台灣圖樣，中間寫「致我那小小多山的國家」，正逢全台大罷免這張卡片出現時機與位置更顯特別。（圖文：記者王榮祥）
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高雄市內惟藝術中心展場中一處以織布設計的祈願牆，有張卡片寫著「天佑台灣」四個字，並畫上帶有中央山脈的台灣圖樣，中間寫「致我那小小多山的國家」，正逢全台大罷免這張卡片出現時機與位置更顯特別。（圖文：記者王榮祥）
高雄市內惟藝術中心展場中一處以織布設計的祈願牆，有張卡片寫著「天佑台灣」四個字，並畫上帶有中央山脈的台灣圖樣，中間寫「致我那小小多山的國家」，正逢全台大罷免這張卡片出現時機與位置更顯特別。（圖文：記者王榮祥）
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