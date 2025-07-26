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    台灣盃火箭競賽 近200選手拚太空夢

    陽交大及聯合大學的「好討厭的感覺」隊，齊聚旭海實踐飛向太空的夢想。（記者陳彥廷攝）

    陽交大及聯合大學的「好討厭的感覺」隊，齊聚旭海實踐飛向太空的夢想。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/26 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕首屆「台灣盃火箭競賽」昨天在屏東縣牡丹鄉登場，來自全台十五組近兩百位青年選手齊聚，一同為台灣的太空夢想打拚，國家太空中心主任吳宗信期盼屏東成為未來台灣火箭人才搖籃，並感謝地方鄉親同意闢建科研火箭發射場，實踐台灣的太空夢。

    「台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）」由國家太空中心（TASA）與屏東縣政府共同主辦，昨在牡丹鄉旭海集會所盛大開幕。現場十組高中、五組大專組青年選手聚精會神圍在工作桌前，有人量測零件尺寸，有的調校航電系統，不斷比對與修正，展現對競賽的專注與熱情。

    屏東縣副縣長黃國榮說，國科會今年三月選定滿州鄉九棚村為國家發射場域，屏東憑藉廣闊腹地、穩定氣候與臨海地形等優勢，成為太空產業發展的理想地點，加上已有太空相關產業進駐屏東科學園區，可望形成供應鏈，打造台灣航太科技重鎮。

    吳宗信表示，看到年輕學子齊聚旭海，共同實踐飛向太空的夢想，令他十分感動，並感謝國科會與屏東縣政府及牡丹鄉的支持，才能催生出旭海科研火箭發射場域，參賽學子能夠挺進決賽就已經是大勝利。

    賽事主辦單位提供標準化發射架及總衝四七○○牛頓秒、最大推力二○○公斤、燃燒時間三．一秒的固態燃料推進系統，參賽隊伍須依規範設計、整合航電、結構與回收系統，打造總重不超過二八．五公斤的探空火箭，審查委員將依表現選拔前三名，最高可獲五萬元獎金及獎盃。

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