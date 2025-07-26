民主先驅、雲林之子張云 辭世

敏盛醫療集團副總裁張云辭世，雲林地方人士深表惋惜。（記者鄭旭凱攝）

2025/07/26 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕二十幾歲賺到第一桶金就迫不及待幫助黨外人士，桃園敏盛醫療體系副總裁張云辭世、享壽八十歲，他因為長年資助雲林地區學校獎學金而被尊稱為雲林之子。消息昨傳回故鄉，地方人士都感到惋惜。

張云出生於雲林縣東勢鄉月眉村，小時候常到舅舅洪清獅家裡玩，舅家後院有個密室，當時黨外人士遭到國民黨打壓，張云在那裡遇到台灣民主政治先驅李萬居、蘇東啟等人，民主的幼苗逐漸在心中萌芽滋長。

請繼續往下閱讀...

張云二十多歲賺到第一桶金就迫不及待的幫助黨外人士，他從商後輾轉進入醫療產業，與好友楊敏盛醫師共同創建敏盛醫療體系；二○一八年張云出版「愛，雲林之子—張云」一書，用自己成功的經驗傳達「再偏遠的孩子，也能擁抱夢想」的信念，他的書還得到當時的蔡英文總統及時任行政院長的總統賴清德為其寫推薦序。

最為人津津樂道的是，張云除了支持民主政治、力挺民進黨，也與國民黨方面維持良好的關係，為了回饋雲林，更創立「修梅獎學金」，每年定期資助雲林沿海七所國中小教育經費，幫助無數孩子完成學業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法