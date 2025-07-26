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    首頁　>　生活

    丹娜絲屋損 台南下週發放慰助金

    卓揆（前左一）關心台南民宅修繕，並向做工行善團致謝。（記者楊金城攝）

    卓揆（前左一）關心台南民宅修繕，並向做工行善團致謝。（記者楊金城攝）

    2025/07/26 05:30

    納入公寓大廈受災戶 整合修屋資源助弱勢 補助製造業機械復原

    〔記者洪瑞琴、楊金城、蔡文居／台南報導〕台南市在丹娜絲風災後加速復原進度，市府昨天指出，中央已預撥十一億屋損慰助金，也會納入公寓大廈受災戶、整合修屋資源助弱勢，以及製造業機械復原補助最高廿萬元，最快下週就可領到補助款。此外，行政院長卓榮泰關心災後復建，視察七股後港、將軍巷埔里民宅修繕及電信通訊修復，他代表總統賴清德感謝地方政府、民間團體及業者協助。

    中央預撥11億元 待完成墊付程序

    南市工務局指出，針對屋損未達廿平方公尺的災戶，每戶發放一萬元，由市府善款支應六○○○萬元，款項已撥付各區公所，預計下週起陸續發放。中央撥款的十一億元，將待市議會完成墊付程序後，發給房損廿平方公尺以上受災戶，協助恢復正常生活；屋損慰助金至昨天已受理一萬五二八二件。

    做工行善團助單親爸修屋 卓揆致謝

    公寓大廈住戶方面，只要有居住事實，專有部分每一門牌發給慰助金三○○○元，符合中低收或低收資格者加發五○○○元；共有部分以棟為單位，依同樣基準，以受損面積發給慰助金。

    至於災害救助金，各項申請期限延長至八月廿九日，目前社會局平台已募集六五○○萬善款。

    台南市勞工局「做工行善團」為七股單親爸爸和身障戶修繕屋損，卓榮泰特別到場向做工行善團致謝，也到將軍為慈濟志工加油打氣。

    2垃圾暫置場續運作 44處今關閉

    此外，南市環保局在十一災區設置四十六處臨時垃圾堆置場，至今清運超過一萬七千公噸廢棄物，這四十六處暫置場，除後壁烏樹林、新營長榮路暫置場，其它都將在今天關閉，並加速轉運廢棄物。

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