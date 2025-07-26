宜蘭特搜隊獲認證 進階國際救援

宜蘭特種搜救隊透過精實訓練，取得「特種搜救隊國家認證」。（宜蘭縣消防局提供）

2025/07/26 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局二○一七年成立特種搜救隊，今年七月廿三日至廿五日參加消防署舉辦的「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP），昨天通過評測，取得中型搜救隊認證資格，未來將有機會代表台灣投入國際人道救援輪值任務。

這項認證是依據聯合國國際搜索救援諮詢小組訂定的標準，由內政部消防署建立的NAP國家認證機制。

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宜蘭縣消防局表示，通過中型以上等級認證的搜救隊，必須在管理、搜索、救援、醫療與後勤等各項能力，達到國際標準，才能執行國際救援任務，因此去年積極籌備訓練，模擬大規模城市建築物倒塌現場，執行包括聲納影像搜索、鋼筋混凝土切割、繩索救援等高強度任務。

此外，消防局邀集縣內四大醫院的醫師與護理師、台灣省土木技師公會專業技師共同參與，依據「管理、搜索救援、醫療、後勤」四大功能編組，展開專業訓練與整合演練，除了考驗體力與技術，也需要絕佳的團隊默契。

消防局長徐松奕表示，這次通過NAP中型搜救隊認證，是對於宜蘭縣救災量能的肯定，期許未來守護更多鄉親的生命，在國際間伸出援手。

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