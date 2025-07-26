關廟綠竹筍真空包 外銷澳洲
關廟區農會收購、加工綠竹筍，生產真空包，下月將出口至澳洲。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕綠竹筍是台南關廟知名農產的三寶之一，開春後因低溫、少雨，這次又遭丹娜絲風災，收成銳減，關廟農會仍全力收購，加工後真空包裝，保留鮮、甜的美味，且經高溫殺菌，涼拌沙拉能隨拆即吃，非常方便。
曾有日本遊客嘗鮮後，誤認是梨子，細緻的肉質令人驚豔，目前不僅供應國內各大飯店歐式自助餐，下月也將出口至澳洲，持續拓展海外市場。
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關廟區農會收購、加工綠竹筍，生產真空包，下月將出口至澳洲。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕綠竹筍是台南關廟知名農產的三寶之一，開春後因低溫、少雨，這次又遭丹娜絲風災，收成銳減，關廟農會仍全力收購，加工後真空包裝，保留鮮、甜的美味，且經高溫殺菌，涼拌沙拉能隨拆即吃，非常方便。
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