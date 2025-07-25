屏東聯勇操演 三軍協同火力全開

屏東聯勇操演進入高潮，三軍火力全開，震懾力十足。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/25 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地「聯勇操演」進入第三天，陸軍586旅聯手航特部、空軍戰機，展現三軍聯合作戰的磅礡氣勢，各式兵器輪番上陣，火力全開，模擬實戰，強化官兵戰力。

本次聯勇操演射擊通告顯示，除步槍、狙擊槍與各式機槍外，還有戰車砲、迫砲及標槍飛彈等現役裝備登場，夜間照明彈升空後，聯訓基地內砲聲隆隆，氣勢震撼，宛如真實戰場。

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昨天航特部直升機低空掠過，搭配空軍戰機呼嘯支援，與地面部隊形成立體作戰網，三軍火力全開，模擬多維戰場，展現高度協同能力。

軍方表示，從夜間驅離敵軍警戒部隊，到日間主力反擊，操演設計環環相扣，考驗官兵的戰術執行與應變能力，除磨練單兵戰技，更強化三軍聯合作戰的默契。

軍方表示，聯勇操演透過三天密集實戰模擬，淬鍊國軍戰力，從夜間削弱敵方外圍防線，到日間發動全面反擊，展現國軍靈活機動的戰術運用，面對中共武力威脅，國軍以堅實訓練為後盾，展現無畏的戰鬥意志與堅定信念。

昨天演訓期間，空軍在西南空域執行例行巡弋任務，針對入侵的中共軍機進行廣播驅離，卻遭惡意無線電干擾，共軍挑釁意味濃厚，引發軍事迷與國人高度關注。

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