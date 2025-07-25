身障停路邊車格 彰化前2小時將免費

目前彰化市路邊停車收費，沒有優惠身障者使用，縣府研擬開放優惠前2小時免費，但限定彰化人。（記者張聰秋攝）

2025/07/25 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府表示，因應縣內身心障礙者專用停車位（簡稱「無障礙停車位」）數量太少，許多身障者反映找停車位困難，縣府目前正研擬新制，未來設籍彰化縣、約一萬六千名身障者，憑證即可在已實施路邊收費的五個鄉鎮市一般停車格，享有前兩個小時免費停車優惠。原本的無障礙停車格前兩個小時半價，也一併改為免費。

無障礙停車格比照辦理

縣府交通處指出，這五個鄉鎮市包括彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮及北斗鎮，目前各地公所正進行系統連線測試作業，預計近期就能上路開放使用。

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交通處表示，雖然台中、台南、高雄等縣市早已開放身障者憑專用識別證免費停放一般車格，但也陸續傳出濫用問題。彰化縣為避免類似情況發生，這次的免費措施只限設籍彰化的身障者適用。

不少身障者對於即將上路的新制表示肯定。他們說，平時常因為找不到無障礙車位而苦惱，未來一般停車格前兩個小時免費，相當友善。

據了解，全縣約有三五○○個收費停車格，其中包含一○○個無障礙車位、兩個婦幼車位、十三個卸貨車格。不過相較於領有身障專用識別證的人數，車位明顯不足，導致身障者停車困難。縣府從善如流，研議開放一般車格優惠，提供更多彈性與便利。

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