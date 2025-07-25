（新北）三重果菜市場擬搬來 蘆洲30里長抗議

2025/07/25 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲南北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，蘆洲民眾發起反對連署，市議員李倩萍、陳啟能、當地卅位里長等人掛布條抗議；他們表示，二○一六年三重果菜市場原地重建都市更新案早已核定，市府在二○二○年擅自推翻，「偷偷摸摸、橫柴入灶」把拆遷包進銀河灣計畫，若市府一意孤行，蘆洲將強烈抗爭。

城鄉發展局曾說明，蘆洲南北側區段徵收案自二○二○年八月報內政部審議後，召開六次專案小組會議，針對果菜市場搬遷涉及交通、土地使用規劃等議題討論，並於第六次小組會議達成共識，續提內政部土地徵收小組審議，將配合內政部決議進行再公展。

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李倩萍、陳啟能說，二○一六年內政部早就核定市府送案的重建案，市府於二○二○年擅自推翻，在無選址標準及過程之前，就將三重果菜市場搬遷塞進銀河灣計畫，還宣稱無人反對，發現民怨四起後才發函給三重、蘆洲區民代，決定七月廿九日召開地方說明會。

「蘆洲人不是次等公民」，李倩萍指出，三重果菜市場若強遷，大型卡車將嚴重影響蘆洲人生命與交通安全，讓蘆洲、五股、泰山交通雪上加霜。

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