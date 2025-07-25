北市南山空橋都審 完工後可通捷運藍紅線

南山A21連通市府南門的空橋新建工程，昨天在台北市都審會審議。圖為市府南門至南山基地現況。 （記者董冠怡攝）

2025/07/25 05:30

委員會聚焦垂直動線、周邊工程整合 同時配合松壽路拓寬工程

〔記者董冠怡／台北報導〕本報七月中獨家報導，台北市信義商圈空橋、地下連通道長逾二．三公里，串聯超過十一座百貨商場，是全國最密集的立體連通環形路廊，南山A廿一連通市府南門的空橋新建工程是最後一哩路，昨在台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議，聚焦垂直動線及周邊工程整合規劃，完工後研議假日也對外開放，可銜接至台北一○一／世貿站。

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都市發展局都市設計科長謝佩珊說明，此案同時與市府廣場改造及松壽路拓寬有關，如未來市府路封閉，須有相應配套措施，因此空橋落柱配置及垂直升降位置規劃也要配合調整。

垂直動線向外挪移 提升通透性

都審會主席、北市發展局長簡瑟芳彙整委員意見並裁示，整體垂直動線向外挪移，提升廣場通透性，電梯設置和人行動線設計需方便通行，調整位置是否涉及其他局處管轄的廣場改造、人行道或自行車道退縮寬度，由市政大樓公共事務管理中心彙整後，提供明確建議給申設單位，且須議定詳細施工期程，至於排水收邊等細項，依照委員意見優化，全案修正後通過。

南山人壽︰尚未獲明確施工時程

先前指出南山A廿一預計二○二八年完工，不過昨天都審會並未提及空橋完工期程。南山人壽補充，全力配合市府，目前尚未獲得明確施工時程。新建工程處說，松壽路拓寬預計明年一月一日至六月卅日施作，預計退縮一個車道，布設二公尺自行車道、四公尺人行道，提醒設計單位避開。

市府大樓 研議開放其他出入口

此外，市府大樓現行假日主要對外開放西大門，公管中心已於會上表達，後續將研議開放其他出入口可行性，屆時可從藍線捷運經地下道、市府大樓、空橋順接至紅線。

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