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    全國杏壇芬芳獎 台南3師1團隊入榜

    仁德幼兒園園長石素瑜（左二）、文賢國中教師黃鴻儒（右二）獲得杏壇芬芳獎。（記者洪瑞琴攝）

    仁德幼兒園園長石素瑜（左二）、文賢國中教師黃鴻儒（右二）獲得杏壇芬芳獎。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/25 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國杏壇芬芳獎揭曉，台南市黃鴻儒、方燕玲、石素瑜等三位教師，以及玉山國小教育團隊獲獎，展現教育現場的多元風貌與勤奮耕耘。

    黃鴻儒 用行動示範正向人生觀

    仁德區文賢國中教師黃鴻儒獲國中組個人獎，他執教廿年，堅持以身作則，秉持「教育是人與人互相感動的歷程」理念，用行動示範正向人生觀。他的課堂充滿學習樂趣，沒有逃避的學生，常鼓勵孩子勇敢挑戰，從冒險中成長。

    方燕玲 學業、品行、健康並重

    後壁國中運動教練方燕玲同樣獲個人獎，她長期將紀律與規律生活融入訓練，強調學業、品行與健康並重，堅信運動能成為孩子成長的養分，自律作息與強健體魄是追夢的基礎。

    仁德幼兒園園長石素瑜獲得幼兒園組獎，她持續在專業上精進，強調因材施教、從孩子角度出發，提供多元展能環境與活動，讓每位幼童都能被用心看見與成就。

    石素瑜 提供幼童多元展能環境

    團體獎方面，玉山國小「玉山藝嵐愛文童軍教育團隊」與社區生態志工合作推動「大自然IEP壯遊小狼邁向國際和平信使」方案，運用山林溪流打造生態學習教室，融合品格與戶外教育，培養孩子真實情境中的問題解決能力。

    玉山國小童軍 打造山林溪流教室

    此外，教育部第廿屆教育奉獻獎，台南一中退休數學老師李福進，為本屆最高齡得主，八十歲仍持續無償巡迴校園。他倡導「系統邏輯」、「翻轉教育」及「幸福省時易學」理念，認為理解比死記更重要。他說，有次聽聞國中生熬夜苦讀，心疼不已，感嘆台灣教育過度強調背誦與解題。他從一九七三年起推動「系統邏輯」理解教學法，帶動更多人改變學習方式。

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