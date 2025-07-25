臨床AI取證驗證中心 把關醫材安全性

衛福部啟動「臨床AI取證驗證中心」。（記者林惠琴攝）

2025/07/25 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕為加速醫療AI（人工智慧）落地，衛福部昨啟動「臨床AI取證驗證中心」，資訊處長李建璋表示，食藥署發放醫材許可證如同「監理站」，驗證中心則是「驗車中心」，經由打造臨床驗證體系，把關AI醫材安全性，保障病人權益；目前已有四項AI醫材驗證中。

解決智慧醫療落地、取證與給付問題

衛福部去年十月宣布成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」、「AI影響性研究中心」，解決智慧醫療「落地」、「取證」與「給付」問題。

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李建璋指出，為解決以往AI醫材開發廠商只能自行尋找資料驗證，卻受限於模型缺乏跨院、跨族群樣本，難以通過法規審查、走入臨床應用，衛福部資訊處與食藥署合作補助台中榮總、高雄長庚、三軍總醫院、亞東醫院等四家醫學中心建置臨床驗證中心，導入跨院驗證機制、聯邦學習技術與國際醫學資料標準FHIR。

李建璋說明，四家驗證中心已啟動服務流程，現有四項AI醫材驗證中，包括眼底攝影判讀糖尿病、心電圖預估一年內猝死率、電腦斷層判別腸穿孔、急性呼吸窘迫症候群與肺癌關聯等。若模型未達標準，驗證中心也可提供去識別化資料與再訓練建議，加速進入法規審查流程。

嚴謹驗證 才准臨床

衛福部主秘劉玉娟表示，AI是醫療轉型契機，唯有透過嚴謹、標準化的臨床驗證，才能真正走進臨床。

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