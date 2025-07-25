大學分科測驗》作答區畫微笑符號 扣一級分

大考中心昨日召開考試委員會討論違規事項。（記者楊綿傑攝）

2025/07/25 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心昨召開委員會討論今年大學分科測驗違規事項，其中有考生在考試進行中拿手機自稱「看時間」、也有考生攜帶記載有化學式黃色便利貼，均遭處該節不予計分；有三件誤入試場或坐錯座位，遭扣一至六級分。另有考生明明寫對答案，在作答區多畫上微笑符號，損失一級分。

提問不周延 歷史第14題送分

大考中心也公布，今年歷史考科第十四題，因提問使用「不曾」一詞，不夠周延，所有到考生該題均給分。

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大考中心統計，今年試場違規共一百二十四件，其中未攜帶有效應試證件者有四十九件，遭扣該科一級分；考生攜帶行動電話未完全關機共二十件，遭扣四級分。

違反作答規定部分，於作答區書寫與答案無關之文字或符號總計九十一件，將扣減該節成績一級分。大考中心主任張新仁舉例，有考生在答案卷寫「辛苦了！」還畫上微笑符號，有考生寫出正確答案，但卻又多加微笑符號，都因書寫與答案無關之文字或符號被扣分。

特殊違規部分，數學甲考科進行時，有外圍巡場人員發現考生低頭看手腳處，細看後發現其手持手機，螢幕發亮，考生自述是看時間。考試委員會昨認該生有明確使用手機事實，該科不予計分。

筆袋有小抄 考生化學不計分

化學考科進行時，監試人員發現考生抽屜內的網狀筆袋有書寫數條疑似化學式之黃色便利貼，大考中心副主任黃璀娟說明，經確認內容屬考科範圍知識，考試委員會決議處該科不予計分。

有考生明明答案寫對，但添加與答案無關符號，遭到扣分。（記者楊綿傑攝）

大考中心表示，只要於作答區書寫與答案無關之文字或符號，都會被扣分。 （記者楊綿傑攝）

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