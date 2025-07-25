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    修繕受災屋 工班補助最高3萬元

    農業部啟動丹娜絲颱風畜牧專案輔導措施。（農業部提供）

    農業部啟動丹娜絲颱風畜牧專案輔導措施。（農業部提供）

    2025/07/25 05:30

    〔記者鍾麗華、黃宜靜、楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風重創嘉南地區，災後兩週仍有上萬戶災民屋頂全毀或半毀，行政院長卓榮泰昨在院會拍板，針對屋頂損壞修復面積達一百平方公尺以上者，發給「上工津貼補助金」三萬元，廿到一百平方公尺者，發給一．五萬元。

    上工津貼補助金政院拍板

    行政院日前公布風災家園復原慰助金方案，住宅受損的受災戶，凡屋頂及外牆受損面積達廿至一百平方公尺者，每戶補助五萬元；超過一百平方公尺者，每戶補助十萬元。

    卓揆表示，近日因人工、物料都極為短缺，對於工班調度需做更有效的支援；行政院政委兼工程會主委陳金德報告指出，營造業同業公會表達願意協調各營造公司予以協助，考量目前工班非常缺乏，請內政部擬定計畫，發給「上工津貼補助金」予協助修繕的工班。

    光電板清除消極 環境部重罰下通牒

    針對此次風災共毀損十四．五萬片光電板，環境部長彭啓明表示，目前仍有十二．五萬片待清運，嘉南七個光電案場中，有三家泰商公司清除態度消極，已對業者下通牒，若八月一日未清除完畢將重罰，最高可達一次三百萬元。

    受災畜牧場 結構補助最高500萬元

    此外，為促進畜牧業復養復建，農業部除公告嘉義縣與台南、彰化縣二林鎮與埔鹽鄉為畜牧天災現金救助與低利貸款地區外，昨也啟動畜牧專案輔導措施，領有受災證明、畜牧場登記證者，每場畜禽舍結構補助最高可到五百萬元，若為有畜禽飼養登記證者，每場禽舍結構補助最高可到二百五十萬元，申請期限到十月底止。

    丹娜絲颱風重創嘉南地區，行政院長卓榮泰昨日在院會拍板，針對屋頂損壞修復面積達100平方公尺以上者將發給「上工津貼補助金」3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元。（行政院提供）

    丹娜絲颱風重創嘉南地區，行政院長卓榮泰昨日在院會拍板，針對屋頂損壞修復面積達100平方公尺以上者將發給「上工津貼補助金」3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元。（行政院提供）

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