范斯高、竹節草、柯羅莎 太平洋3颱共存 明投票天氣不穩定

颱風路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

2025/07/25 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕西北太平洋三颱共存，中央氣象署指出，今日上半天受范斯高颱風影響，北部地區將有局部大雨或豪雨，下半天雨區逐漸往中南部地區移動，入夜後可能有局部大雨；明天大罷免投票日則受到低壓帶影響，西半部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，東半部有午後短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員曾昭誠說明，目前西北太平洋有范斯高、竹節草、柯羅莎等三個颱風活動，柯羅莎預計持續往北朝日本南方海面移動，對台灣無直接影響，范斯高、竹節草抵達台灣附近時，強度落在輕度颱風下限至熱帶性低氣壓水準。

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曾昭誠表示，范斯高颱風預計在今日通過琉球，並朝台灣北方海面前進，下午至傍晚就會逐漸減弱為熱帶性低氣壓；竹節草通過菲律賓西北方陸地後，強度也漸減弱，往台灣東方海面移動。

今上半天 北部嚴防豪雨

曾昭誠說，今日上半天北部地區將有局部大雨或豪雨，北部、中南部地區、澎金馬有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區多雲、午後有短暫雷陣雨。

下半天隨著颱風北移，台灣周邊轉為西北風至西風、西南風，雨區逐漸南移，中南部地區越晚降雨越明顯，入夜後可能有局部大雨。

大低壓帶影響 雨下到月底

週六投票日，曾昭誠表示，范斯高、竹節草颱風減弱，不過台灣受大低壓帶影響至月底，西半部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，且中南部地區雨勢較為明顯，可能出現局部大雨，其他地區多雲、有午後短暫雷陣雨。

曾昭誠提醒，今明兩天中部以北沿海空曠地區、恆春半島、各離島易有較強陣風，週日前適逢天文大潮，嘉義以南、花東地區潮位較高，低窪地區需注意海水倒灌與局部積淹水。

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