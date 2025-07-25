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    國旅2.2億旅次創新高 75％一日遊

    交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）同台備詢。 （記者廖振輝攝）

    交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）同台備詢。 （記者廖振輝攝）

    2025/07/25 05:30

    輕旅行成主流 不過夜衝擊旅宿業者 觀光署推廣主題旅遊留宿

    〔記者蔡昀容／台北報導〕二○二四年國人國內旅遊初估二．二二億旅次，創歷年新高，不過住宿率卻持平，未顯著成長。交通部觀光署長陳玉秀表示，去年一日遊比例達七成五，輕旅行成為國旅主流，的確衝擊旅宿業，發展深度主題旅遊留客住宿是重要目標；至於國際來台客，今年九百萬人次應沒問題，持續朝千萬人次目標邁進。

    國際客來台今年可達900萬人次

    去年國旅人次雖創歷史新高，但住宿率未明顯提升。據觀光署統計，觀光旅館六十九．九八％、一般旅館四十八．七二％、民宿廿四．六七％，與前年六○．七六％、四十八．八六％、廿六．六二％相比，大致持平。

    觀光署認為，住宿率雖然持平，考量旅宿供給端增加，顯示產業並未衰退。旅宿業現有一萬五七二一家、廿五萬房，較疫前增加二九五三家、一．五萬房。

    交通部昨赴立法院交通委員會報告，國旅旅次增加的主因是一日遊比例增加，疫前二○一九年約六成六，二○二三年七成一，去年則高達七成五，但一日遊增加，直接衝擊旅宿業經營。

    至於出入境市場，觀光署指出，今年上半年來台客可望突破四一九萬人次，較去年同期成長十％；國人出國約九一四萬人次，也較去年同期成長約十％。

    國民黨立委魯明哲表示，國際來台人次恢復緩慢，加上國人旅遊型態改變，短程快閃、一日遊比例增加，無助旅宿等相關業者。民進黨立委李昆澤直言，附近國家觀光復甦快，台灣去年卻未達承諾目標，今年若再下修，難向國人交代。

    交通部長陳世凱表示，會透過結合地方政府，舉辦活動、推出深度旅遊，讓國內旅客多留幾日；國際來台客方面，除了人次，提升旅遊品質，讓國際客覺得好玩、一來再來，提升平均日消費才是重點。

    觀光署長陳玉秀坦言，國內交通方便，國人旅遊多一日來回，輕旅行成為主流，確實影響旅宿業；她希望透過主題性旅遊，鼓勵旅客停留當地，帶動旅宿市場。至於國際來台客，按照目前預估，要達九百萬人次應沒問題，不過仍會朝一千萬人次目標努力；但她也重申，不一定要追求「量」，希望透過鼓勵深度旅遊，讓旅客更認識台灣。

    交通部赴立法院專題報告，2024年國人國內旅遊初估2.22億旅次，創歷年新高，不過1日遊比例增加，衝擊旅宿業。（記者蔡昀容攝）

    交通部赴立法院專題報告，2024年國人國內旅遊初估2.22億旅次，創歷年新高，不過1日遊比例增加，衝擊旅宿業。（記者蔡昀容攝）

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