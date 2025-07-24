南投希娜巴嵐國小合唱團 征戰日本

南投信義鄉希娜巴嵐國小合唱團繼去年在新加坡國際合唱節勇奪銀獎後，今年再挑戰日本國際合唱節競賽。（希娜巴嵐國小提供）

2025/07/24 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉希娜巴嵐國小合唱團，去年在新加坡國際合唱節勇奪銀獎，於世界舞台綻放光芒，今年再參加二○二五日本國際合唱節競賽，合唱團昨日於桃園機場飛往東京前，還舉行快閃演出，原民學童的天籟般歌聲，吸引不少旅客駐足聆賞，合唱團員都希望能為台灣再添獎牌。

桃機快閃演出 天籟歌聲引稱讚

希娜巴嵐國小合唱團成立於二○一三年，近年在國內比賽屢創佳績，從優等一路到特優備受肯定，因屢獲佳績，除了建立學童自信，更學會自律與自我要求。

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合唱團去年在新加坡參加國際合唱節競賽，從一百廿多組參賽團隊中勇奪銀獎，在國際舞台展現原民文化魅力，激勵合唱團挑戰更高的歌唱殿堂，今年團員們持續訓練，展現積極學習態度，終於如願達成赴日比賽夢想。

傳統布農歌謠 結合創作編曲

此次參賽選曲以傳統布農歌謠，結合創作布農歌謠編曲呈現，合唱團員們以清亮純淨歌聲，展現部落傳統八部合音，不僅昨天的快閃演出令往來旅客留下深刻印象，報以熱烈掌聲，在前往東京比賽後，更將讓布農文化之美登上國際舞台。

合唱團團員說，希望把布農族的歌聲與傳統歌謠，帶往世界讓不同國家的人聽見，另有團員說，雖然出國比賽感到很緊張，但仍會盡力演出，發揮應有水準，希望能取得好成績。

校方表示，去年合唱團在新加坡的成績，讓團員們認為可以表現得更好，因此今年努力準備，希望成績能再往上躍升，且出國比賽不僅能看看外面的世界，從比賽中建立自信，讓自己的表現愈來愈好，也能讓世界看見台灣布農文化，對學生來說是很大的鼓勵。

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