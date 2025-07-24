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    首頁　>　生活

    詐欺認罪協商 竹縣議員何建樺獲判緩刑

    2025/07/24 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨籍新竹縣議員何建樺與葉姓男子合作投資農地，取得葉男二千四百萬元現金後卻未投資而遭催討，何被催急了，轉向劉姓男子謊稱合購土地和農舍，再取得劉男一千五百萬元，劉事後發覺被騙，憤而提告何建樺詐欺，經檢察官提起公訴，新竹地方法院裁定進行認罪協商程序，認何建樺犯詐欺取財罪，處有期徒刑一年、緩刑三年。何建樺犯罪所得一千五百萬元均已返還劉男。

    新竹縣議會表示，此案判決緩刑免關，依法並不影響其行使議員職權。

    檢警調查，何建樺曾於二○二二年三月間與葉男合作投資新竹縣八筆農地，葉男交付二千四百萬元現金給何建樺購買土地，何建樺則交付支票一張給葉男以取得信任。但事後投資計劃並未成功，何建樺拒絕返還二千四百萬元，葉將支票提示竟因存款不足遭退票。

    檢警調查，何建樺因屢遭葉男催款，無力償還，基於詐欺取財的犯意，二○二二年七、八月期間，向劉姓男子謊稱可合資購買葉妻的土地及農舍（但土地登記人均為甘姓人士），約定何出資五百萬元，劉出資一千五百萬元。不過，事後何建樺拒不處理購買屋地事宜，劉男查證後發現受騙並提告。

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