桃園龜山大埔垃圾轉運站 將改為封閉倉儲

「華亞資源循環園區」將設置在華亞一路上的垃圾車停車場。（記者周敏鴻攝）

2025/07/24 05:30

揮別髒臭 斥資1.65億新建資源循環園區 明年第四季完工

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區樂善街上的「大埔垃圾轉運站」，因衍生臭味髒亂，長年惹怨，市府環保局環境管理處規劃斥資一億六千五百萬元，在鄰近的華亞一路上的原垃圾車停車場，設置「華亞資源循環園區」，設計以封閉倉儲暫存垃圾，盼能降低垃圾轉運的環境污染，預計明年第四季可完工。

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民進黨市議員李宗豪認為，華亞資源循環園區雖能改善現況，但屬階段性解方，非根本之道，仍應朝垃圾減量，並提升車輛與設備能量努力，以達成「一次收運、不轉運」的目標。

桃市家戶垃圾目前都送往中壢工業區欣榮焚化廠、觀音榮鼎生質能中心處理，但龜山區因路程較遠，會將垃圾先暫存在大埔轉運站，避免垃圾車往返耗時，而影響家戶垃圾的清運效率，不過，轉運站因髒臭污染環境，讓居民抱怨連連，加上該站未建置完整的污水處理設施，直接排入野溪，也讓人憂心威脅健康。

增污染防制設備 垃圾全程不落地

環管處長張書豪說，大埔轉運站採露天暫存家戶垃圾的方式須改善，環管處已決定華亞一路原垃圾車停車場，改建為華亞資源循環園區，已上網招標，規劃斥資一億六千五百萬元施工，包括整地、設置倉貯區、建置污染防制設備等，預計明年第四季完工試運轉。

張書豪表示，未來華亞資源循環園區啟用後，除以封閉倉儲暫存垃圾，也會做好垃圾轉運作業「全程不落地」，把對周邊環境的污染降至最低，並將加強龜山區清潔人員與車輛調度，包括推動日（夜）間垃圾清運分流等措施，以維持龜山區垃圾清運準點率。

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