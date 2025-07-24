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    苗縣11校光電球場延宕 9校重啟標案

    苗縣學校光電球場延宕，竹南國中重新標租。（葉忠倫提供）

    苗縣學校光電球場延宕，竹南國中重新標租。（葉忠倫提供）

    2025/07/24 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣十一所學校的光電球場興建案工程進度延宕兩年多，影響師生校園安全等，經議員葉忠倫於議會總質詢揭露，引發關注。苗縣府教育處表示，最新進度共有九校重啟標案，頭份國中、啟新國中則不繼續辦理。

    教育處表示，之前發生工程進度延宕的學校有頭份國中、啟新國中、竹南國中、照南國中、大西國中、苑裡國小、文山國小、建中國小、銅鑼國小、大埔國小與中興國小。其中頭份國中因興建校舍、啟新國中評估後無需求不再辦理，其他九校則陸續自行進行招標。

    葉忠倫表示，光電球場為在既有的風雨球場頂端設置太陽能板，屬於較單純的工程案，除了提供學生遮風避雨的運動空間，也能結合綠能，豈料這十一校的工程案自二○二二年八月間簽約後延宕長達兩年多，影響校園環境、安全；以竹南國中為例，之前未完工場地所飛揚的塵土甚影響學生吃營養午餐。

    此問題經葉揭露後，教育處組成專案小組協助各校。教育處表示，已與之前的廠商終止契約，學校也陸續收回工程案校地，大部分學校重新標租後陸續由不同廠商得標，縣府會持續關心並協助各校。

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