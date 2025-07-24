《週末登場》旗津氣墊水樂園 增4座戲水設施

最受小朋友歡迎的旗津氣墊水樂園26日登場。（觀光局提供）

2025/07/24 05:30

斑馬闖關水跳床、獨角獸競技跳床、船型跳床水滑梯、城市滑水道 清涼嗨一夏

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄七、八月活動多，有超過四十五場次的玩水、美食、藝文、運動賽事，「旗津風箏節」的氣墊水樂園活動，將於本週末（廿六日）登場，今年有四座全新亮相的氣墊戲水設施，適合大小朋友來旗津玩水清涼一夏！

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26日起 連3個週六、日免費玩

旗津氣墊水樂園將於七月廿六日起登場，連續三週的六、日下午三點開放至晚上八點，地點在旗津豐收廣場旁綠地，今年除了小朋友喜愛的巨無霸戲水池，還新增斑馬闖關水跳床、獨角獸競技跳床、船型跳床水滑梯、城市滑水道等四座全新氣墊戲水設施。

42公尺新城市滑水道 刺激度爆表

此外，「城市滑水道」也推出全新版本，總長四十二公尺，刺激度爆表；吸引大小朋友流連忘返的超大水池及水上滾球，今年共有六座戲水設施，全部免費玩。至於「旗津風箏節」則於八月二至十日，連續兩週的星期六、日於旗津海水浴場舉行。

超大水池及水上滾球 吸引大小朋友

此外，七月廿六、廿七日於高流中心登場的「台日大港水果祭」，結合台日水果主題；八月九至十七日雙週末，愛河有全台首創「榴槤市集」與永續倡議的「蔬食市集」。

八月十六、十七日由南部最大冰品市集「大港閱冰」接棒；八月中旬旗津海水浴場舉辦「高雄魷魚季」；九月中旬「雄嗨調酒節」與「高雄奶茶節」接力登場。

此外，高雄暑假有超過廿場次演唱會，觀光局加碼推出憑七至九月演唱會門票，於該場演唱會當天或前、後一天，都可免費參觀壽山動物園。

每年活動期間，吸引眾多大小朋友玩得不亦樂乎。（觀光局提供）

包括水上滾球在內的水上設施全部免費玩。（觀光局提供）

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