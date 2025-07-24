6天大潮 東港、新園部署抽水機

以東港大成路與嘉新路為主的路口，昨又出現海水倒灌。（東津里長葉而項提供）

2025/07/24 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣自七月二十二日起連續六天迎來一年一度天文大潮，適逢低壓帶影響，天氣不穩，縣府高度警戒，提前於東港鎮、新園鄉等易淹區布署移動式抽水機，縣長周春米昨赴新園鄉了解「C幹線抽水站新建工程」進度，要求九月底務必如期如質完工，解決地方淹水問題。

昨天東港因海水灌入市區，部份地區路面出現大範圍的積淹水，一度影響汽、機車通行。東港鎮公所指出，將針對區域排水的出水口加設舌閥或自動閘門以限制水流倒灌市區。

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水利處緊急調度移動式抽水機，協助東港鎮公所加強低窪區抽排水，東港大成路昨天一度積水逾十五公分，在抽水機及時運作下，很快就排除積水。

東津里長葉而項說，天文大潮多年來已造成相當的困擾，期盼水利單位能儘速解決，也感謝抽水機工作人員在大半夜就來開啟抽水機。

周春米表示，新園鄉鹽埔地區因地勢低窪，長年飽受強降雨與海水倒灌之苦，縣府推動B、C幹線抽水站工程，完工後可望大幅改善當地排水問題，大潮期間，她並要求水利處密切監控天候，確保抽水機組隨時待命，確保縣民安全。

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