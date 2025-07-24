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    首頁　>　生活

    屏市崇蘭潭墘污水下水道 9月接管

    2025/07/24 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府為提升整體水環境品質，全面推動公共污水下水道系統建設，全縣已有屏東市、恆春鎮、內埔鄉、東港鎮與潮州鎮等五大系統獲核定興辦，其中屏市擴大整併的崇蘭潭墘地區九月可望展開接管工程，縣府籲居民配合。

    用戶接管加化糞池打除費用 政府支應

    縣府水利處長江國豐指出，屏東市、恆春鎮與內埔鄉的水資源回收中心已營運，並進入用戶接管階段，污水下水道接管普及率分別為七十一．一五％、八十．○四％、四十四．二一％；東港鎮水資中心第一期新建工程已完工，潮州鎮水資中心興建中，東港與潮州首期用戶接管工程已發包，東港全部接管後，包括海產街光復大排等水質不佳狀況可獲改善；潮州則預計明年六月展開用戶接管。

    屏市目前接管戶數約四萬戶，因應近年來發展快速成長所帶來的污水處理需求，縣府啟動污水下水道系統擴大整併建設規劃，將尚未開辦接管的五大新興聚落，包括崇蘭潭墘、海豐、瑞光香揚、新生及高鐵特定區等納入，中央核定的「屏東市污水下水道系統第四期實施計畫」，範圍包括五大新興聚落與長治、麟洛鄉，污水管線共廿一．八公里，預計接管戶數一萬六二○戶，總經費十九億餘元。

    水利處表示，屏市崇蘭潭墘區域污水管線用戶接管工程預計九月接管，事前將召開住戶說明會，請民眾在配合接管施工時一併廢除化糞池，建構完整的「全套式污水處理」機制，正值政府獎勵施工期，用戶接管加化糞池打除所需工程費用，均由政府全額編列預算支應。

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