賴坤成控黃建賓 涉工程圖利、關說酒駕

賴坤成（右）應訊後，也爆料反擊黃建賓。（記者劉人瑋攝）

2025/07/24 05:30

指黃花二千多萬拆大武車站 包商是舅舅 關心秘書涉酒駕、十餘天後才被移送

〔記者劉人瑋／台東報導〕大罷免投票在即，台東藍、綠陣營激烈互槓，前民進黨立委、農業信用保證基金董事長賴坤成爆料，國民黨立委黃建賓浪費公帑、涉工程圖利，二○二二年底還涉及酒駕關說；黃建賓則反批賴坤成刻意抹黑。

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賴坤成指出，台東縣大武車站為具有意義的半圓型建物，造型十分優美，黃建賓竟花了二千多萬元拆除，施工包商是黃建賓的舅舅，是否有涉及圖利，檢方應查明清楚，且黃建賓在大武鄉長任內競選立委，使用的車輛及人員是否涉及公器私用，檢方也應查明。

黃反駁：子虛烏有 要對賴告到底

賴坤成還說，黃建賓擔任立委期間，其秘書涉嫌酒駕且酒測值高達一．○七毫克，黃建賓到場關心，該秘書十餘天後才被隨案移送，是否涉及酒駕關說，令人質疑；黃建賓則反駁「子虛烏有」，要對賴坤成「告到底」。

警方則表示，該名張姓女秘書酒駕自撞，未傷及他人，負責處理的員警因為生病，筆錄製作完即休養十多日，待康復後才函送該案，黃建賓當時參加地方廟會活動得知消息才趕赴現場。

國民黨立委陳玉珍日前公開指稱賴坤成在臉書寫下「罷免成功要號召萬人遊花東」，涉嫌期約賄選，引起檢方注意，並對賴坤成進行調查，賴坤成為此已在縣調查站、台東地檢署完成訊問。

罷團今赴長濱車掃 明走南迴線

罷團則繼續以公民團體姿態進行大罷免活動，預計在今、明兩天以車隊遶境，二十四日由台東市出發前往海岸線長濱鄉再由玉長公路繞道縱谷返市區，二十五日走南迴線；罷團表示，詳細路線將在臉書公佈，歡迎支持者響應，罷免不適任立委黃建賓。

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