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    首頁　>　生活

    板橋醫療園區BOT案 7筆建物報拆

    2025/07/24 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府規劃以興建、營運、移轉（BOT）方式興建「板橋醫療園區」，九日第一次公告招商截止，正辦理資格審查。衛生局長陳潤秋昨在市政會議提案「板橋醫療園區BOT案預定地既有建物報廢拆除」，將拆除現有的衛生局、新埔立體停車塔、聯合醫院板橋院區等七筆建物，昨市政會議通過後，將報請市議會審議。

    陳潤秋指出，報拆範圍包括新埔立體停車塔、衛生局第一與第二行政大樓、板橋區衛生所、聯合醫院板橋院區與圖書室、聯醫廢水處理廠。

    陳潤秋說，為增加板橋區與鄰近區域的醫療保健照護資源，市府採BOT方式興建板醫，衛生局依相關規定先行報廢既有建物，以利後續招商完成後，辦理用地現況點交給民間機構。

    衛生局表示，板醫施工期間，停車替代方案至少提供附近一六○席停車位，後續採保留新埔立體停車塔部分或全部停車的方式，由得標廠商規劃辦理；報拆案待議會同意後，才完成法定報廢程序，依據板醫案投資契約書規定，與民間機構完成簽約程序後，就要點交用地。

    板橋醫療園區規劃興建地下四層、地上十四層建築物，面積約一．四三公頃，規劃籌設急性一般病床四九九床大型區域級教學醫院，提供廿四小時急診醫療服務（含兒科緊急醫療），以及內科、外科、婦科、兒科及兒童早期療育等科別。

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