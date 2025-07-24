嘉義新塭受損光電板 最快明清完

布袋鎮新塭滯洪池受損光電板，由廠商進駐大型機具處理。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/24 05:30

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風肆虐，造成嘉義縣多處滯洪池水面型光電板受損，環境部長彭啓明昨天南下現勘光電板清除情形時表示，受創最嚴重的新塭滯洪池光電板受損約五萬片，已要求廠商進駐大型機具處理，預計最快可在廿五日清除完成，並要求其餘各滯洪池光電板廠商儘快清除受損光電板。

縣府經濟發展處表示，全縣滯洪池大型光電案場包括新塭、新庄農場、溪墘、公館、荷苞嶼及貴舍共六處，總裝置容量約九十五MW（百萬瓦），災損估算約四成。

請繼續往下閱讀...

新塭滯洪池鄰近新塭變電所，附近道路狹小，風災後因多處電桿傾倒，阻礙通行，台電優先搶修恢復供電，光電板廠商初期無法進駐大型機具清除受損光電板，在電力修復後，環境部與經濟部能源署及水利署合作協調，協助廠商進行清除作業。

彭啓明說，光電板材料有九十二％可回收，水面型光電板的浮板也是以可回收材質製作，至於打撈清除的廢棄物，將由合法廠商處理去化；民眾關心的水質部分，每兩週檢測一次，上週檢測結果無重金屬危害，下週將再行檢測，因非自然產物殘留，仍可能會有影響，正密切監控。

縣府經濟發展處說，已協助業者媒合受損光電板暫置場所，新塭滯洪池部分已協助提供布袋水產精品加值產業園區停車場，及媒合園區尚未建廠廠商腹地租借，提供面積約一．五公頃，讓光電業者暫時放置受損光電板；全縣各滯洪池光電板清除工作，也要求各廠商儘速於八月初完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法