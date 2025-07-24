風災屋損慰助金 台南受理逾萬戶

丹娜絲颱風重創台南，災後出現龐大垃圾量，環保局設臨時暫置區集中清運。 （南市環保局提供）

2025/07/24 05:30

2717戶透過市府官網完成線上申辦 中央允諾先撥款1萬戶相關經費

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，市府目前已受理申請屋損慰助金一萬○九二四戶，其中有二七一七戶透過市府官網的一站式平台完成線上申辦。南市府秘書長尤天厚昨日表示，市府向中央爭取後，已獲承諾先撥款一萬戶相關經費，讓審查通過的災民預計下週可陸續領到慰助金，以加速家園復原腳步。

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申請簡化 備妥身分證與屋損照片

尤天厚表示，市府針對年長者、身障或行動不便者提供個案協助，協助完成申請流程。各局處也將持續駐點服務，滾動式調整應變措施，即時回應民眾需求。他說，目前申請程序已簡化，民眾只需備妥身分證、存摺影本與屋損照片，填妥申請書與領據即可辦理；如有困難可洽聯合服務中心或撥打一九九九，市府會全力協助。

邀電信業者研商 提5項補償建議

針對災區通訊品質不佳問題，因多處基地台故障、電纜掉落造成停電與斷訊，法制處邀集中華電信、遠傳電信、台灣大哥大電信業者與國家通訊傳播委員會研商。會中提出五項補償建議，包括災區月租費減免二個月、換卡免費、換機七折、維修與配件八折、重災區帳單催繳延長三個月，電信業者承諾一週內回覆具體可行方式。中華電信表示，目前行動電話整體覆蓋率已恢復至九十五％，戶外纜線搶修也超過九成。

環保局11區設46處臨時暫置區

在環境清理方面，截至目前已清除一萬五一○○公噸廢棄物，為平時七個月處理量，環保局於十一區設置四十六處臨時暫置區，以「就近集中、統一運輸」方式，加速清運七股、鹽水、將軍等偏鄉災區垃圾，減輕地方負擔。

環保局副局長陳幸芬指出，近日卻發現有不當棄置石綿瓦有害廢棄物情況，暫置區原為災後緊急應變措施，並非一般垃圾場，自本週起將暫置區封閉納管，加強車輛進出控管，防堵非法傾倒。

災後清運石綿瓦已通報二三五五件，累計清除一七○．五九公噸，並配送「太空包」至溪北各區供民眾免費領用，環保局呼籲依規定裝袋後申請清運。

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