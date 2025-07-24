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    假商務交流助中國人非法來台 移民署逮18人

    移民署新北專勤隊逮捕中國籍張姓嫌犯。 （記者陸運鋒翻攝）

    移民署新北專勤隊逮捕中國籍張姓嫌犯。 （記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/24 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕中國籍張姓旅遊業者招攬不肖業者組成代辦集團，假借商務交流名義，透過變造文件、偽造邀請函，在一年之間協助至少一百廿名中國居民非法來台旅遊，初估不法所得逾五百萬元，移民署新北專勤隊掌握相關事證，逮捕張嫌、仲介及人頭公司等十八人送辦。

    移民署調查，張嫌從二○二三年六月開始，透過國內三名仲介尋覓人頭公司，包括貿易商、二手車商、旅行社等十家業者，代為線上申請並製作假邀請函，虛構商務活動交流事宜協助中國客來台，每位成功來台，仲介可分得五千元、人頭公司分得兩千元，至去年六月共協助約一百廿人非法來台旅遊。

    據知，中國客申請入出境許可證，官方收費僅六百元，張嫌卻向每位申請人收取一萬五千元至四萬四千元不等代辦費，更另收五萬元保證金，價差將近六十倍，且若申請未獲通過，張嫌還涉變造繳費收據，謊稱遭移民署罰款拒絕全額退費；此外，張嫌還在抖音張貼「一起去台灣」宣傳廣告，誆稱可辦理「一年無限次往返」的商務入台證，吸引中國客以商務名義來台旅遊。

    移民署新北專勤隊表示，從去年底至今年四月展開蒐證追查，陸續收網逮捕張等十八名嫌犯，詢後依違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押禁見張嫌及盧姓仲介獲准，並限制出境。

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