雙颱先後生成 北部今明防大雨

范斯高颱風路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署）

2025/07/24 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署表示，昨日颱風「范斯高」和「竹節草」先後生成，竹節草颱風對台灣沒有顯著影響，范斯高颱風外圍環流今、明兩天將影響台灣天氣，北部地區有局部較大雨勢，目前預估大罷免投票當日，中南部有不定時降雨，其他地區需注意午後雷陣雨。

范斯高、竹節草發警報機率低

中央氣象署預報員林定宜指出，今年第七號颱風范斯高昨日上午八時生成，持續北上靠近琉球群島，預估范斯高將維持較小規模，並在台灣周邊海域以外的區域行進，現階段發布相關警報機率不大。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員黃恩鴻則說明，今年第八號颱風竹節草則在昨晚八時於呂宋島西側生成，後續路徑受范斯高颱風影響，將呈現逆時針旋轉、通過呂宋島上空後，往北北東移動，對台灣無顯著影響。

罷免投票日 中南部不定時降雨

林定宜也表示，今、明兩天受到颱風外圍雲系影響，北台灣、東北部地區有不定時短暫陣雨，中南部地區及各地山區午後有局部大雨，且入夜後因颱風更加接近，基隆北海岸、北部局部地區有局部大雨，明天中午過後，中南部地區、各地山區有局部大雨。

林定宜說，週六、週日雖范斯高颱風遠離，但台灣仍受到低壓帶影響，中南部地區有不定時降雨，其他地區有午後雷陣雨；週日至下週三維持西南風的環境，中南部地區有不定時局部短暫雷陣雨，其他地區有午後局部短暫陣雨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法