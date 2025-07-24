足協撤銷周台英教練證 終身禁「足」／紀律委員會一致認定「抽血換學分」及霸凌情節重大

台師大女足教練周台英遭足協撤銷教練證，更決定處以終身禁止參與足球事務。（資料照）

2025/07/24 05:30

〔記者梁偉銘、邱芷柔、楊綿傑／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」案，引發社會震驚，女足教練周台英坦承缺失並公開道歉後，我國足球協會昨召開紀律委員會議祭出重罰，不但撤銷她的教練證，更終身禁止參與足球事務，一代名將晚節不保，讓人不勝唏噓。

足球生涯提前謝幕

現年六十一歲的周台英，球員時期戰功顯赫，曾助台灣女足締造亞洲盃三連霸，甚至躋身女足世界盃八強，開啟台灣女足旅外先例；退役後她回母校台師大執教，也率女足隊九度大專足球聯賽奪冠。周台英七月十九日已寫信向球員道別，當時她表態，教練證若被撤銷一定會接受，「但足球是我喜歡的，未來若有機會還是會繼續從事足球運動。」如今遭到足協徹底封殺，她的足球生涯提前謝幕。

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足協表示，紀律委員會審議後認定，周台英強制抽血、要脅不給畢業學分及孤立特定球員等行為構成霸凌且情節重大，表決一致同意註銷現持有教練證並禁止其終身申請教練資格檢定。

台師大IRB主委：勇敢承擔

此外，足協認為周台英霸凌過程利用教練與球員間權力不對等關係，強迫球員接受實驗並造成球員身心受創情節重大，考量受害球員人數與結果，決定處以終身禁止參與足球事務嚴懲。

台師大研究倫理審查委員會（IRB）主任委員陳學志昨天在立法院公聽會表示，涉案研究計畫送審內容與實際執行不符，已涉違法，校方將誠實面對、勇敢承擔。

爆發爭議的研究案為國科會補助的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由台師大教授陳忠慶主持。陳學志指出，該計畫送審資料標明研究對象為木蘭聯賽與大專選手，未提及台師大學生，也未勾選易受傷害族群，導致審查時無法察覺權力不對等問題。

台師大已針對陳忠慶與教練周台英過往研究全面清查，周不到十件，陳因資歷深案件較多。另有傳聞跆拳道隊也涉抽血，陳學志表示，運動科學抽血常見，關鍵在是否符合規範，教育部已要求全面調查體育領域涉及血樣的研究案。

校教評會明天審議

台師大前天召開系教評會，對周台英案做出解聘決議後，院教評會昨日召開，運動休閒學院院長王鶴森會後表示，院教評會已做出符合社會期待之決議，後續移請校教評會處理。校教評會預定明天審議，會後將對外說明結果。

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