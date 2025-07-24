雞協主導報價 北市蛋商公會：可以不收蛋

養雞協會宣布兩週內雞蛋產地價將由該協會對外公告，北市蛋商公會怒批球員兼裁判。（資料照）

2025/07/24 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中華民國養雞協會宣布，最快二週內由協會每日公告雞蛋產地價。北市蛋商公會表示，農產品報價從未曾聽聞球員兼裁判，認為由養雞協會主導報價不合理，要回歸市場機制。

北市蛋商公會理事長林天來表示，農產品報價不可球員兼裁判，「哪有自己養雞、自己報價？」林天來指出，市場價格是群體依衡量市場買氣與消費者接受度定價，不是蛋農說了算，也不是他一個理事長說了算。未來蛋商收蛋仍以蛋商公會報價為準，若要依養雞協會所報價格，蛋商可以不收蛋。

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球員兼裁判不合理 應回歸市場機制

「現在養雞協會喊雞蛋成本一台斤廿八．五元，下次是否就稱雞蛋成本是一台斤一百元？他們（指養雞協會）懂市場嗎？」他更質疑，若蛋價不合理，蛋農為何蛋雞越養越多。

養雞協會批評蛋價都是批發先漲、產地先跌，林天來表示，這是因雞蛋採包銷制，不論市況好壞都會全數跟蛋農收購，蛋商需彌補損失，至於九．五元價差是還要計入運輸司機薪資、卡車折舊費用、油錢等。

林天來說明，蛋雞場多在小小的產業道路，要先用小發財車載蛋後再轉大貨車，計入雞蛋折損等，成本每台斤三元；再由大貨車載到各行口，一台大貨車價約一百五十萬元，六年就要報廢，還要再請司機，現在月薪沒五萬元以上根本找不到人，每月駕駛人事成本就七萬元起跳，計入油錢、停車費等，其中每台斤成本五元，目前產地與批發價差合理。

林天來指出，若養雞協會要報價，協會應全數收購雞蛋並存放倉庫。

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