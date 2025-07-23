（竹縣）新埔步道推觀光 被指藏危機

新埔鎮公所表示，時力所出示的文山步道木棧道建材因極端氣候而樹皮脫落，少數才有樹心毀損，已責成保固廠商儘速維修。（時力新竹縣黨部提供）

2025/07/23 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕時代力量黨主席王婉諭昨質疑新竹縣新埔文山步道暗藏水保等危機，縣府卻納為「森遊竹縣—皮皮獅探險隊」的觀光活動之列。她認為，縣府推動觀光應同步檢視推薦點的整體狀況與使用安全，要求公開整修資料並啟動必要的檢討與補強。

公所︰要求廠商修繕

負責施工的新埔鎮公所表示，該處是仍處於保固期的文山步道的第二期工程範圍，步道木材雖做了防腐，但因極端氣候下暴雨頻仍，可能因此降低防腐效能，但目前多僅只是樹皮脫落，少數才有破壞到樹心，公所已要求廠商立刻修繕。至於木棧道空隙較大的設計，是為防止落葉和雨水殘留步道表面，進而造成踏木加速腐蝕而做的設計，並非毀損。

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縣府交通旅遊處表示，「二○二五森遊竹縣—皮皮獅探險隊」活動開啟迄今已有超過七九○○人次參與，並有二九○人成功完登十條任務步道。活動啟動前曾邀步道管理單位開會確認場域狀況，還派員實際走踏確認過才啟動。

王婉諭說，文山步道整修後，直到近日仍接連被投訴部分路段施工粗糙、坡面裸露、水土保持措施不足、步道開闢改變山坡地形等，引發對水保與使用安全的疑慮。縣府應主動釐清與改善，公開步道整修計畫、預算執行以及驗收報告，且派員實勘提出改善，審慎評估是否適合作為當前觀光推廣的主軸。

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