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    身障無礙教學熱情 中山大學王致遠獲師鐸獎

    中山大學副教授王致遠（中）四肢截除不減教學熱忱，以生命啟發生命，榮獲今年師鐸獎。（中山大學提供）

    中山大學副教授王致遠（中）四肢截除不減教學熱忱，以生命啟發生命，榮獲今年師鐸獎。（中山大學提供）

    2025/07/23 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學企業管理學系副教授王致遠，因罹患非典型感染導致四肢截肢並接受雙手異體移植，他不被身障擊敗，以不懈的教育熱忱，陪伴年輕學子走過生命中的風雨，榮獲教育部「師鐸獎」。

    王致遠教過的學生小圓（化名）大一時，因學業不佳面臨被當，王鼓勵他出國看看，赴英短暫遊學回國後，變得主動且積極學習、發問，完全脫胎換骨，後來小圓突然從課堂消失，王致遠才得知小圓罹患大腸癌三期，仍努力學習，無奈仍不敵病魔離世，令人遺憾。

    另一位罹患腦癌的學生，在低潮時打電話向王致遠傾訴，他以自身經歷花了數小時傾聽開導，幫助她重燃希望。

    雙手異體移植 歷經辛苦復健

    王致遠因罹患非典型感染導致四肢截除，雙手接受異體移植，並經歷長期的復健，這段辛苦歷程成為鼓舞學生的教材，並曾獲頒周大觀熱愛生命獎，多次榮獲中山大學傑出教學與優良導師獎、獲評為教育部教學實踐績優計畫。

    王致遠擁有英國曼徹斯特大學商學博士學位，任教十五年來，致力創新教學與學生輔導，他堅持「學習不只限於課堂，而是探索與思辨的旅程」，運用多樣教學方法，激發學生思考與表達。他也關注AI技術，進修相關課程，並融合於課堂中，讓學生具備面對未來的能力。

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