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    亞資中心高雄專區揭牌 23家進駐

    亞洲資產管理中心高雄專區昨天舉行聯合揭牌典禮。 （記者葛祐豪攝）

    亞洲資產管理中心高雄專區昨天舉行聯合揭牌典禮。 （記者葛祐豪攝）

    2025/07/23 05:30

    全國首個 市府期待加速引資 競爭對手鎖定香港、新加坡

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲資產管理中心高雄專區於七月初正式上路，昨天舉辦聯合揭牌，目前共有二十三家業者核准進駐高雄專區；高雄市長陳其邁發下豪語，「高雄專區的競爭對手是香港、新加坡」。

    金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，是全國第一個示範專區，昨天金管會主委彭金隆率國內銀行、保險、券商及投信投顧等四十八家業者，在高雄舉行聯合揭牌典禮，由陳其邁逐一頒發啟動證牌，彭金隆核發專區營業據點試辦業務許可證。

    串連亞灣與中正路金融聚落

    陳其邁表示，亞洲資產管理中心選定高雄作為首個示範專區，市府同步劃定專區範圍，串連亞洲新灣區與中正路金融聚落。自去年底至今，已有五十四家金融機構與市府簽署MOU，金管會則核准廿三家金融業者，七月起陸續營運。

    陳其邁︰平衡南北金融發展

    陳其邁發豪語說，亞洲資產管理中心高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，市府期待加速「引資」，藉此平衡南北金融發展，加速吸引海外資金與專業人才回流。

    彭金隆指出，過去一年已推動多項金融措施，包括鬆綁廿八項金融法規、開放私人銀行業務，可承作高資產業務的銀行擴增至十八家等。此次高雄專區設立更具指標意義，目前已有十四家銀行、六家證券投資信託及投顧公司、三家保險公司獲准進駐試辦業務，試辦期為一年。

    國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，將憑藉在香港、新加坡等國際市場經驗，攜手高雄共創亞洲資產管理的新藍海；台北富邦銀行總經理郭倍廷說，看好這次金管會開放業務，北富銀高雄專區據點已於七月初正式啟動，開辦首週即吸引不少本地高資產客戶探詢新開放業務項目。

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