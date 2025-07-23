屏市火化量超負荷 擬調高殯葬費

2025/07/23 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市將調高殯葬的火化、冷凍、停棺等費用，其中火化部分為調高外鄉鎮一千元到每具九千元，市籍則不調整，屏東市公所表示，因為屏東市處理火葬的件數太多，高達全 縣六成，已不堪負荷，希望以價制量，將量能轉往枋寮及高樹。

屏東縣有十三座火化爐具，屏東市有四座、枋寮鄉六座、高樹鄉三座，但屏東市使用量佔了全縣六成，許多其他鄉鎮會送到屏東市處理，屏東市每天的容納量滿載為二十具，但今年天氣驟變猝死率升高，導致火化量暴增，超載處理到一天有二十四具，工作人員忙到加班處理，反觀枋寮卻只處理十二具。

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屏東市公所殯葬管理所長黃昱明表示，屏東市火化費用與枋寮、高樹收費相同，每具都是八千元，但骨灰研磨費屏東市收三百元，停棺與大體冷凍費收二百元，比枋寮及高樹都便宜，因此才會讓其他鄉鎮都往屏東市送，連屏南的林邊、佳冬都捨近求遠，因此提案修正屏東市殯葬管理自治條例部分條文，將提高火化、停棺、大體冷凍、骨灰研磨等費用，希望減輕火化量負載。

市公所提案修正為外鄉鎮火化費用由每具八千元提高一千元到九千元，研磨費也從三百增至五百元，屏東市及麟洛鄉民骨灰研磨費從免費改成每具二百元，停棺費則從二百元調整至三百元，大體冷凍費從三百元調整四百元，全案經屏東市民代表會審查通過後就公告實施。

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