黃建賓喊反風電反罷 罷團批假議題

罷免黃建賓領銜人洪銓政批黃建賓，拿反風電假議題愚弄民眾。（記者黃明堂攝）

2025/07/23 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕立委黃建賓反罷的訴求之一是「反風電」，罷免領銜人洪銓政批評根本是拿虛假議題來綁反罷免，因為陸域風電本來就不可能在台東設置，政府也不同意，黃建賓還到處講，愚弄民眾。

有民間業者數月前在環境部環評開發案論壇公告資訊，擬於東海岸邊設置風力發電機，先是引起民意反對，縣府也聲明不支持，環境部長彭啟明強調業者未送案，若有將嚴格把關，「不鼓勵」此類開發。民進黨立委莊瑞雄、陳瑩都表達反對破壞地景，業者別想強推。

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黃建賓豎立「反風電、反罷免」看板，在罷免答辯書也寫「反風電、護台東」，日前立法院長韓國瑜到台東宣講時還特別提到黃建賓堅持反風電。洪銓政說，各方都很清楚表達反對了，黃建賓還在拿風電來綁反罷免，根本是把虛偽的東西強加政府身上。

洪銓政說，風電有陸域及海域兩種，前者面臨民意及政府審查的關卡難度高，後者相對容易。自己是地球科學老師，台灣的大陸棚深度很淺，插海底基樁的技術及船隻相當純熟還外銷，陸域風電的地理條件根本不適合，黃建賓還在講反風電，根本是假議題，就好像講綠共、總統賴清德獨裁這類議題，明眼人一看就知不可能，在獨裁國家豈容反對黨在國會作亂，早就抓去關了。

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