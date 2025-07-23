台東罷黃建賓需28347票 罷團多方催票

台東罷免立委黃建賓投票日倒數，罷團加緊衝刺。（記者黃明堂攝）

2025/07/23 05:30

同意票要多於不同意票 罷團籲中間及深藍選民反共護主權

〔記者黃明堂、劉人瑋／台東報導〕台東縣罷免立委黃建賓的投票權人是十一萬三三八五人，依法須有效同意票達廿五％，也就是兩萬八三四七票，且同意票數大於不同意票數，才算罷免通過。罷團希望綠營支持者出來投票，也努力開拓中間、深藍選民站出來挺反共，捍衛國家主權。

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全縣11.3萬餘票 離島已送抵

各鄉鎮市罷免票昨天在在警方重兵戒護下運抵台東縣政府，蘭嶼及綠島鄉一早清點完畢後，分別由海運送抵，本島預計廿四日進行運送，廿六日將決定黃建賓去留。縣選舉委員會表示，這次罷免案，扣掉原住民不參與投票，合法投票人口數男性投票數五萬七五○九人、女性投票數五萬五八七六人。

本屆台東立委選舉，國民黨黃建賓在綠營分裂情況下，以兩萬五七七八票即當選；部分挫賓人士評估，賴坤成、劉櫂豪兩人本屆合計得票數逾四萬一千票，只要團結，就可超越罷免的同意票門檻。不過，也有人認為，選舉時有候選人帶動高投票率，產生高票數，罷免沒有候選人，投票率相對低，加上劉營也未表態，能否一致投同意票，存有變數。

挫賓人員表示，這次罷免其實有相當的中間選民支持，從挫賓志工結構中就可以看出，他們有不少人是無特定藍綠傾向，站出來就是要罷免親共立委，當中不乏長期偏向藍營的公教人員，更希望獲得抱持反共立場的深藍支持。

拚挫賓 籲外漂青年返鄉支持

挫賓人員說，青年們對台灣主權的認同度高，也是罷免票的重要來源，罷免期間適逢暑假，青年學子大都返鄉，主動投票意願高，但台東青年有不少在外地就業，希望他們也能踴躍返鄉投下同意票，共同完成國會改革。

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