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    斥資5400萬整修！台中葫蘆墩文化中心演奏廳 重啟隔天就漏水

    2025/07/23 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心演奏廳，斥資逾五千四百萬元，去年七月動工整修，本月十九日才重新開幕啟用，不料，民眾廿日進場卻發現嚴重漏水，甚至學校要辦發表會也被通知因發生「嚴重問題」無法使用，質疑演奏廳才重新整修，啟用不到廿四小時就出問題，五千四百萬是花到哪裡？

    有市民在網路貼文抱怨，週日（廿日）前往葫蘆墩文化中心聆聽音樂會，雖然有票卻因為「客滿」進不了場，場外還有五百多人在等候，質疑為何會發生這種烏龍？還有場外豪雨，新整修完成的演奏廳內竟也下起大雨，也有學校傳出被通知租好的場地無法使用。

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    葫蘆墩文化中心表示，演奏廳重建以結構耐震補強、空調出風口汰換為主，不料，廿日強降雨造成演奏廳屋頂的水管爆裂滲水，形成漏雨，才被迫閉館，因冷氣風管滲水受損及部分天花板泡水損壞，已要求廠商十日內修復，預計八月二日重新開館。

    至於週日舉辦的「愛在科技園區」音樂會，是經發局主辦，之前中心即告知演奏廳只有八百多個座位，且對號入座，經發局堅持不對號入座，且要自行發放票券，結果發放約兩千張入場券，才導致許多民眾有票卻無法入場，抱怨連連；經發局對此深表歉意，強調後續相關活動將依座位數量劃位入場。

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