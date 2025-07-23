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    空心菜雨災賣相差 新港菜農棄收

    雨水太多，影響空心菜發芽率，出現稀稀疏疏現象。（記者蔡宗勳攝）

    雨水太多，影響空心菜發芽率，出現稀稀疏疏現象。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/23 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風與薇帕颱風接連到來，嘉義地區受影響，近半個月經常下雨，衝擊葉菜類生長，空心菜育成率不佳，不少因賣相差菜農忍痛耕除，但重新播種後，又遇雨水過多，惡性循環，讓菜農叫苦連天。

    新港鄉農會總幹事林雅欣說，新港鄉種植的空心菜品質佳，菜梗嫩，受消費者喜愛，台北運銷拍賣市場的空心菜約六、七成來自新港，也在全聯超市上架銷售。

    林雅欣說，空心菜於天災過後可迅速復耕供應，夏季溫室栽培十五天可採收上市，露天栽培約需十七至十八天，丹娜絲颱風侵襲後，天氣不穩定，經常降雨，嚴重衝擊空心菜產業。

    菜農說，空心菜採收後會翻土重新播種，但土地過於潮濕就無法翻耕，雨勢大時會影響翻耕作業，最近只能「看老天的臉色」；而空心菜播種後遇降雨，會導致發芽率不佳，生長狀況不一致，符合市場需求的比率明顯降低，收成量大減，若賣相差，只能將空心菜直接翻耕入土，放棄收穫。

    菜農表示，目前市場空心菜批發價為每公斤二十元，但被迫耕除，會血本無歸，而一再翻耕則導致種植成本大增，最近收入銳減，支出暴增，希望天氣能儘速恢復穩定。

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