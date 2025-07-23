罷免丁學忠門檻67916票 綠委車掃聲援

「雲林拔釘」志工，持續在選舉區內加強掃街催票。（記者李文德攝）

2025/07/23 05:30

攜手罷團雲林催票 何欣純：大罷免守護下一代

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在廿六日投票，中選會昨天公告選舉人數為廿七萬一六六三人，依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案要通過同意罷免的票數要比不同意多且須達選舉人數四分之一以上，也就是罷免丁學忠最少要有六萬七九一六票同意。立委何欣純到雲林聲援強調，罷免不是仇恨，是為了愛台灣、為了守護下一代。

請繼續往下閱讀...

把握最後幾天衝刺，民進黨籍多位立委接續到雲林力挺罷團，透過宣講及車隊掃街，希望鄉親能踴躍出來投票支持罷免。昨天立委何欣純到雲林與立委劉建國、東勢鄉長張健福、元長鄉長李明明及雲林拔丁志工在東勢鄉以車隊掃街。

丁學忠罷免案選舉區有麥寮、台西、東勢、褒忠、土庫、虎尾、四湖、元長、口湖、水林及北港等十一鄉鎮，選舉人數有廿七萬一六六三人，共設有三二一個投開票所，投票時間從廿六日上午八時至下午四時。

何批丁跟著通過毀憲亂政法案

雲林縣選委會表示，依《公職人員選舉罷免法》規定罷免案通過須同時符合兩個條件，有效同意罷免的票要比不同意的票數多，且同意罷免的票數須達選區選舉人總數的四分之一以上，即最少要有六萬七九一六票同意。

何欣純指出，丁學忠擔任立委一年多，在委員會、院會質詢率低，立院這一年多在國民黨團總召傅崐萁領導下及民眾黨團總召黃國昌配合下，通過許多毀憲亂政法案，這些法案攸關國家安全、民生、產業經濟發展，丁學忠沒有自己意見，只跟著舉手表決同意，是人民無法託付的立委。

罷團籲投同意 讓國會回歸專業

雲林罷團發言人露西歸表示，大罷免是全台灣一起守護民主的運動，希望鄉親廿六日以手上的選票支持同意罷免，讓國會可以回歸成為乾淨、有品質、有專業的國會。

民進黨籍立委何欣純（左二）特地來雲林陪同罷團車掃，呼籲大家二十六日踴躍出來投票支持同意罷免。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法