台電李元瀚殉職 總統將頒褒揚令

台電配電中心同仁向李元瀚告別。（記者林宜樟攝）

2025/07/23 05:30

〔記者王涵平、林宜樟、陳昀／綜合報導〕卅六歲台電員工李元瀚在丹娜絲颱風災後搶修電力遭電擊，經搶救七天後，因多重器官嚴重衰竭，家屬忍痛拔管，捐出所有可用的器官，遺愛人間，李父昨在記者會中哽咽表示，爸爸愛你，永遠以你為榮。總統府昨表示，賴總統深感不捨哀悼，將代表國家及人民頒發褒揚令，感謝李元瀚無私奉獻精神，並致上最誠摯敬意，希望他的專業、堅毅與良善流傳人世，對台灣社會帶來更多啟發。

器捐遺愛人間 李父：以你為榮

李父昨由主治醫師劉浩熏陪同召開記者會，感謝各界關懷、祈福與集氣。李父表示，看著孩子的受苦，不忍心再用高端的維生系統撐著他的生命象徵，不想再延長他的痛苦，只想讓他平靜地好好走完人生最後一段路，突如其來的意外，讓我們痛徹心扉，有幸還能選擇讓他保有最後的光榮與尊嚴，在愛中平靜地離去，我們家人最後的決定是捐出器官，化小愛為大愛，讓他可以遺愛人間，器官可以給需要的人。

請繼續往下閱讀...

台電同仁列隊致敬送別

李元瀚大體車隊離開柳營奇美醫院，副院長黃文聰率醫護人員列隊送行，返回嘉義市繞行台電配電中心進行告別，台電董事長曾文生與員工列隊致敬，喊著「浩克！工作結束，一路好走！」曾文生說，台電公司會盡最大的責任，做好後續撫卹。

李元瀚喜好運動健身，綽號「浩克」，平常經常登山、騎單車，在台電任職九年，工作積極主動、動作迅速，時常主動支援、協助完成任務。

台電員工李元瀚父親（左）在記者會中哽咽表示，爸爸永遠以你為榮。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法