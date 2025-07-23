20位導覽師介紹 北市艋舺、城中100場免費遊

台北市商業處以「漫步艋舺」、「漫步城中」為主題，推出100場免費遊程，深度介紹街區。 （記者孫唯容攝）

2025/07/23 05:30

7月最後一週推出 商圈預估業績可望成長3成

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市萬華富含深厚人文，有歷史廟宇，還有銅板美食，商業處以「漫步艋舺」、「漫步城中」為主題，推出一○○場免費遊程，集結廿位以上專業導覽師深度介紹街區，活動將在七月最後一週推出，在地商圈認為透過擴散效益，預估業績至少可望成長三成。

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特色店家 提供試吃試飲

台北市副市長林奕華出席活動表示，串接萬華及城中商圈廊帶，推出免費的一○○場遊程，並集結廿位以上熟稔在地歷史脈絡、生活文化，並具豐富經驗的專業導覽師，包括文藝女詩人葉益青、大輿出版社總編劉斐青、暢銷書《做工的人》作者林立青，及《萬華一○○碗》發起人施景耀等，特色店家除分享品牌故事，也提供試吃、試飲、簡易手作等互動體驗。

林奕華說，商圈要蓬勃發展不能只辦單次活動，必須有長期性的活動；本次參加的民眾可獲得「漫步艋舺」集章摺頁，包含艋舺龍山寺、西門紅樓、西本願寺等六處景點地標的「四色套章」，放置在指定的商圈店家中吸引民眾入店集章，希望以有創意且系統性的方法，讓更多人到萬華觀光。

台北市萬華街區發展協會理事長洪文和指出，「漫步艋舺」結合在地宮廟、凱達的格萊天漾大飯店，住宿即可參加導覽，店家也推出新產品宣傳，商家對業績成長三成以上，十分有信心。

5條路線 深入市場、古廟

商業處長高振源說，遊程五條路線，從探索青草智慧的「青草療癒」、感受信仰與戀愛能量的「來萬華找浪漫姻緣」、深入市場與古廟的「老店古廟好味道」，到「艋舺夜未眠」以及走入加蚋仔巷弄的「南萬華散步」，還有帶民眾認識萬華特有的青草巷藥草店、龍山寺地下街命理文化等。

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