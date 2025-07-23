國5宜蘭B連絡道延伸員山 拚明年發包

國5宜蘭B連絡道延伸到員山，完工後可做為台七線替代路廊。（資料照）

2025/07/23 05:30

政委陳金德請交通部儘速核定 縣府提報中央全額補助

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台七線穿越宜蘭市與員山鄉街區，造成交通壅塞，若要拓寬，拆遷經費需四十五億元；宜蘭縣政府提出「宜蘭B聯絡道（縣道一九○線）員山延伸段」替代方案，從國道五號宜蘭B聯絡道延伸三．七公里，經費僅廿多億元，行政院政務委員陳金德二月請交通部儘速核定，縣府拚明年發包，二○二九年完工。

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替代台7線 減少拓寬拆遷成本

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，「宜蘭B聯絡道員山延伸段」可做為台七線替代路廊，完工後將和台七線省、縣道換線，減少拓寬拆遷成本並疏解車流，目前已提報中央全額補助，後續由縣府代辦施工，大幅提升省道服務水準及帶動地方產業發展。

針對計畫執行進度，陳金德今年二月召開會議，交通部同意將延伸方案納入省道改善計畫；陳也指示相關單位加速推動，以利省道換線進度，未來延伸段完工換線後變成省道，既有台七線變縣道及台七丁線變鄉道，均由縣府接管養護。

總經費逾20億 將拓寬為32公尺

縣府交通處表示，宜蘭B聯絡道員山延伸段全長約三．七公里，總經費廿多億元，預計以計畫寬度卅二公尺進行拓寬，採雙向四線快車道以及二線機慢車道規劃，兩側留設邊溝，並以綠帶及設施帶做為車道與人行道分隔。

交通處指出，員山延伸段工程預計明年八月底發包、年底施工，拚二○二九年完工，除減少台七線員山鄉及宜蘭市路段的拓寬經費，完工後將成為台七線替代路廊，並與台七線進行換線，做為宜蘭市區的外環道路，有效疏導員山及宜蘭市區車流。

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