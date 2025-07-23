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    明年起乳牛強制投保死亡險

    我國乳牛將從明年元旦起全面強制納乳牛死亡保險，酪農將更有保障，也降低斃死乳牛流入市場的風險。 （資料照）

    我國乳牛將從明年元旦起全面強制納乳牛死亡保險，酪農將更有保障，也降低斃死乳牛流入市場的風險。 （資料照）

    2025/07/23 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕繼我國豬隻強制納死亡保險後，農業部從明年元旦起，將強制納乳牛投保死亡保險，並提供五成保費補助，農業部畜牧司表示，透過強制納保會讓酪農的財產（乳牛）更有保障，也降低斃死乳牛遭不肖廠商支解流入市面風險，強化食安及產業發展，即起到年底將加強對酪農戶宣導。

    農業部補助5成保費

    依農業部統計，截至今年第一季為止，國內在養乳牛頭數約十一萬九二一二頭，過去國內就有乳牛死亡保險，但採自願投保，農業部畜牧司司長李宜謙表示，為讓酪農財產更獲保障，擬從明年元旦起，強制納乳牛投保死亡保險。

    李宜謙表示，國內酪農戶目前投保乳牛死亡保險比例約八成，隨乳牛強制納死亡保險後，若乳牛因疾病、難產、雷擊、溺水、火災、摔跌或其他意外傷害致死，就可獲理賠。透過乳牛死亡保險，可更確切掌握乳牛飼養頭數、乳牛年齡、公母比例等，並提升牛籍管理效率。

    國內目前酪農戶約五七四戶，已投保酪農戶超過三百戶，未替牛隻投保死亡保險的酪農戶以小型業者為主，李宜謙表示，即起到年底將逐戶拜訪說明，希望在明年強制投保上路前，了解這些酪農戶的狀況，逐戶輔導。

    農金署副署長周妙芳表示，乳牛死亡保險強制納保上路後，不論酪農戶在養頭數多寡，一八五○元的保費一律由政府補助五成，投保的酪農只要負擔九百廿五元保費，乳牛死亡每頭理賠金為三萬元。

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