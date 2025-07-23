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    上半年國際航線運量達疫前95%

    今年1至6月，我國國際線運量已恢復至疫情前同期95％。（資料照，桃機公司提供）

    今年1至6月，我國國際線運量已恢復至疫情前同期95％。（資料照，桃機公司提供）

    2025/07/23 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕我國國際線二○二五年上半年運量恢復至疫情前同期九十五％。交通部民航局觀察國籍業者機隊引進狀況、下半年連續假期增加、業者新闢航線與航班供給等，預估全年運量有機會恢復疫前水準，甚至有望突破歷史新高。

    民航局空運管理組長謝金玫表示，今年一至六月國際線運量達二八四八萬人次，相較疫前二○一九年同期二九九七萬人次，恢復至九十五％；目前運作中的夏季班表，國際線飛航一○四個航點，航班數增至平均每週二八六五班，相較前期冬季班表每週多出八十三班，復甦穩定。

    謝金玫分析，今年七至十二月包含暑假航空傳統旺季，加上國定連續假期增加，推升旅遊熱潮，多家業者積極佈局。首次來台營運的阿提哈德，九月將開闢台北—阿布達比航線；美國聯合航空已於七月新闢高雄—東京—舊金山航線，長榮航空將在十月新闢台北—達拉斯航線，讓旅客更便利。

    全年運量有望突破新高

    民航局預測，今年全年國際線運量將落在五四九八萬至六一七八萬人次之間，過往年運量高峰是二○一九年五九九二萬人次，今年有望突破新高。

    謝金玫分析，今年台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均超越疫情前，中東增加九十三％成長最快，主因是阿提哈德航空來台開闢航線，北美成長卅六％次之，日韓則提升十四％。港澳與中國分別恢復九十一％、五十一％。

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